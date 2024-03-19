Высокооценённый ритм-экшен Hi-Fi Rush вышел на PS5

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Сегодня на PS5 состоялся релиз высокооценённого ритм-экшена Hi-Fi Rush. Изначально тайтл вышел 25 января 2023 года только для ПК и Xbox Series, обойдя стороной консоль Sony, но теперь игра доступна на всех основных платформах.

Hi-Fi Rush — ритм-экшен, в котором игрокам нужно взять на себя роль парня по имени Чай и дать отпор корпорации Vandelay Technologies и её проекту «Армстронг». Чай начинает буквально чувствовать всю музыку окружающего мира и с таким же успехом он сражается с врагами.

Игра получила массу хвалебных отзывов за яркий сеттинг, юмор, затягивающий геймплей и шикарную подборку музыкальных композиций. За разработку тайтла отвечала студия Tango Gameworks, известная по The Evil Within и Ghostwire: Tokyo.

Трейлер к релизу на PS5

Видео доступно на YouTube-канале Bethesda Softworks. Права на видео принадлежат Bethesda.