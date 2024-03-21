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Трейлер «Аколита» установил новый рекорд для сериалов по «Звёздным войнам»

Трейлер «Аколита» установил новый рекорд для сериалов по «Звёздным войнам»
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19 марта вышел дебютный трейлер шоу «Звёздные войны: Аколит» — нового сериального проекта по вселенной от Disney. Компания Lucasfilm объявила в своём официальном блоге, что ролик установил рекорд для сериалов по «Звёздным войнам», суммарно набрав 51,3 млн просмотров за сутки.

При подсчёте учитывались показатели не только с YouTube, но и с других платформ, на которых вышел трейлер. Представители Lucasfilm поблагодарили зрителей за проявленный к сериалу интерес и сообщили, что с нетерпением ждут, когда смогут показать проект.

Действие «Аколита» развернётся в последние дни расцвета Республики в «галактике мрачных тайн и растущей силы тёмной стороны» — примерно за 100 лет до событий первого эпизода «Звёздных войн».

В первый сезон войдут восемь эпизодов. Премьера шоу состоится 4 июня — в этот день выйдут сразу два эпизода.

Обратная сторона рекорда
Трейлер сериала «Аколит» по «Звёздным войнам» утопили в дизлайках
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