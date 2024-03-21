Стример Бустер стал гостем нового выпуска шоу «Сессия»

21 марта состоялась премьера нового выпуска психологического шоу «Сессия» — его гостем стал стример Бустер. В ходе передачи звезда рассказала о своих проблемах со здоровьем, творческом пути и самых тяжёлых моментах в жизни.

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По словам Бустера, он корит себя за отдых и постоянно над чем-то работает. Также по ночам стримера мучат мысли о том, как стать в жизни лучше.

Я из тех людей, которые могут 364 дня работать и потом решить один день отдохнуть и в этот день ненавидеть себя за то, что ты ничего не делаешь… У меня ощущение, что сейчас все обо мне забудут. Я ничего полезного в этот день не сделал.

Ещё стример признался, что с 2022 года ни разу не общался со своим отцом. И во время эфира Слава впервые за это время решил к нему обратиться.

Сколько бы всего ни было плохого в наших взаимоотношениях, на самом деле, меня часто посещают мысли, что мне как будто хочется написать тебе. Да, и поблагодарить, на самом деле, хочется, если бы не твои слова, тогда, возможно, ничего и не получилось бы.