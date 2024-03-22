Российская Team Spirit стартовала с двух побед на мэйджоре по CS 2 в Копенгагене

Российский состав Team Spirit по Counter-Strike 2 одержал две победы на старте второй групповой стадии PGL Major Copenhagen 2024.

«Драконы» получили прямой инвайт во вторую стадию чемпионата мира и поэтому начали свои выступления только вчера, 21 марта. Пятёрка Леонида Chopper Вишнякова выиграла матчи у Cloud9 (13:7) и бразильской Imperial Esports (13:2). Теперь для выхода в плей-офф Team Spirit остаётся выиграть один матч из трёх.

Две другие российские команды, Virtus.pro и Cloud9, закончили игровой день с результатом 1-1 и сегодня, 22 марта, проведут ещё по одной серии в формате best-of-1 (одна карта).

PGL Major Copenhagen 2024 — первый мэйджор в истории Counter-Strike 2 после выпуска новой версии игры вместо CS:GO. Призовой фонд составляет $ 1,25 млн.