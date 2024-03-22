В Dota 2 вышло обновление 7.35d с правками баланса и новыми функциями

Разработчики Dota 2 сообщили о выпуске балансного патча 7.35d. Вместе с изменениями героев и предметов в игру также были добавлены несколько новых функций.
Так, стадия запретов перед матчем была отменена — теперь во вкладке «Герои» в главном меню можно будет выбрать четырёх нежелательных персонажей, и один из них точно будет запрещён в каждой игре.
Фото: Valve
Теперь подписчики Dota Plus будут получать информацию о найденном матче, и если им не понравится, смогут начать подбор заново без каких-либо последствий.
Фото: Valve
Небольшие правки получил баланс игры — прежде всего, это коснулось Divine Rapier, из-за чего Phantom Assassin стала немного слабее. Немного снижены были характеристики Orchid, Gleipnir и Manta Style.
Изменения также получили около 40 персонажей. Среди прочих, были ослаблены Chen, Dragon Knight и Terrorblade. В свою очередь, Necrophos и Underlord были усилены.
Познакомиться с изменениями подробнее можно на официальном сайте Dota 2.