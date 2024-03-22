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«Если угодить всем, снизится качество»: Гвинет Пэлтроу — о супергеройских фильмах

«Если угодить всем, снизится качество»: Гвинет Пэлтроу — о супергеройских фильмах
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Тема супергеройских фильмов в последнее время особенно актуальна. Некоторые считают, что у кино про супергероев нет будущего, а другие, напротив, верят в то, что супергероика не умрёт ещё долго.

На эту тему высказались Гвинет Пэлтроу, сыгравшая в киновселенной Marvel Пеппер Потс. По её мнению, даже если у вас получится оригинальный супергеройский фильм, но при этом вы будете пытаться угодить всей аудитории, то ничего не выйдет.

Если я посмотрю на индустрию в целом и затрону супергероев… понимаете, вы можете снять много хороших фильмов, которые кажутся по-настоящему оригинальными, но, как только вы попытаетесь угодить всем, есть риск, что упадёт качество.

Пэлтроу играла в киновселенной Marvel на протяжении долгих лет, но вряд ли вернётся к роли Пеппер, поскольку она была тесно связана с Тони Старком.

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