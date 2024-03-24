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Анонсирован бюджетный смартфон Realme 12X с экраном 120 Гц и защитой от влаги IP54

На этой неделе был анонсирован бюджетный смартфон Realme 12X. Устройство работает на восьмиядерном процессоре MediaTek Dimensity 6100+ и операционной системе Android 14.

Гаджет оснащён 6,67-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью 625 нит. Ещё он получил большой аккумулятор ёмкостью 5000 мА/ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 15 Вт.

Ко всему прочему девайс имеет защиту от влаги и пыли по стандарту IP54, стереодинамики, два слота под SIM-карты, а также боковой сканер отпечатков пальцев. Что касается камер, то основная обладает сразу тремя датчиками: на 50 МП, 2 МП и 8 МП.

Продажи Realme 12X стартуют 1 апреля. Стоимость версии смартфона с 12 ГБ/256 ГБ составила $ 194 (~ 17,8 тыс. рублей), а с 12 ГБ/512 ГБ — $ 222 (~ 20,4 тыс. рублей).