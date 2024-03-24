Создатель квестов в Cyberpunk 2077 рассказал, почему в игре так много качественных заданий

Недавно квест-директор Cyberpunk 2077 Павел Саско пообщался с журналистами издания PC Gamer. В ходе разговора разработчик рассказал, почему в игре так много качественных и запоминающихся побочных заданий.

По словам Саско, всё заключается в том, что одобрение получают только самые лучшие идеи: их обычно от 5 до 10%. Также он отметил, что большинство побочных квестов можно реализовать без ущерба для бюджета.

Хороший квест-дизайнер одобряет от 5 до 10% идей. Если у кого-то этот показатель равен 10%, то это, скорее всего, один из лучших специалистов в нашей команде… Ни один из авторов не может выдавать только отличные идеи. У нас у всех есть дерьмовые задумки, и их множество.

Напомним, полноценная разработка сиквела Cyberpunk 2077 идёт с января 2024 года. Над игрой работает небольшое подразделение CD Project в Бостоне, где осваивает движок Unreal Engine 5.