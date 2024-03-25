У капитана Virtus.pro вылетела CS 2 во время решающего раунда за выход в плей-офф мэйджора

Российская команда Virtus.pro не смогла пройти в плей-офф чемпионата мира PGL Major Copenhagen 2024 по шутеру Counter-Strike 2, проиграв G2 со счётом 1:2.

После матча самым обсуждаемым событием стал момент в финале второй карты. Virtus.pro вела 1:0, и при счёте 11:11 могла выиграть раунд, но у капитана VP Джами Jame Али зависла игра — он вышел из-за укрытия и сразу умер. После этого G2 сравняла счёт по картам (13:11), а на Anubis одержала уверенную победу и вышла в четвертьфинал.

Видео доступно на Twitch-канале PGL. Права на видео принадлежат PGL.

Позже организаторы заявили, что проблема была связана с драйвером NVIDIA.

Хотим прояснить ситуацию с Jame на карте Inferno в серии против G2. Техническая неисправность возникла из-за сбоя драйвера NVIDIA, что привело к крашу игры. Мы продолжаем расследование по этому поводу.

В свою очередь, киберспортсмен отметил, что его команда в любом случае не заслужила выход в плей-офф, провалив третью карту.

Сейчас, после поражения, я опустошён, чувств никаких нет. Но в голове я понимаю, что не стоит на это обращать внимание, потому что уровень игры, который мы показали на Anubis, где не было никаких багов, не соответствует команде, которая должна проходить в плей-офф.

Специалисты и обычные зрители массово критикуют Valve и PGL за состояние игры на турнире такого масштаба. В том же матче Пётр fame Болышев поймал баг с прыжком, а ещё до старта турнира аналитики отмечали, что в Counter-Strike остаётся слишком много ошибок.

Virtus.pro занимает 9–11 место на PGL Major Copenhagen 2024, заработав $ 20 тыс.