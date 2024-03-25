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Российская Team Spirit сыграет с FaZe Clan в четвертьфинале мэйджора по Counter-Strike 2

В Дании определились все участники плей-офф чемпионата мира PGL Major Copenhagen 2024 по Counter-Strike 2. Решающая стадия турнира пройдёт с 28 по 31 марта на стадионе «Роял Арена».

До четвертьфинала добрались две отечественные команды — Cloud9 и Team Spirit, а также российский снайпер Илья m0NESY Осипов, выступающий за европейскую G2 Esports.

Сетка плей-офф мэйджора PGL Major Copenhagen 2024 по CS 2 Фото: Liquipedia

Расписание матчей плей-офф PGL Major Copenhagen 2024 по CS 2:

28 марта, 19:00. 1/4 финала, Team Vitality (Европа) — Cloud9 (Россия);

28 марта, 22:00. 1/4 финала, Team Spirit (Россия) — FaZe Clan (Европа);

29 марта, 19:00. 1/4 финала, Eternal Fire (Турция) — Natus Vincere (Украина);

29 марта, 22:00. 1/4 финала, G2 Esports (Европа) — MOUZ (Европа);

30 марта, 19:00. 1/2 финала;

30 марта, 22:00, 1/2 финала;

31 марта, 21:00, гранд-финал.

На русском языке прямую трансляцию всех матчей проведёт студия FISSURE — эфир можно будет посмотреть бесплатно на Twitсh.