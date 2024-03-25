Аарон Тейлор-Джонсон сыграет в трёх или четырёх фильмах про Джеймса Бонда — СМИ

Ещё один источник подтвердил информацию о том, что Аарон Тейлор-Джонсон обсуждает с Metro-Goldwyn-Mayer роль Джеймса Бонда в следующих фильмах про агента 007.

Всего Тейлор-Джонсон может сняться в трёх или четырёх лентах серии. По данным Daily Mail, боссы кинокомпании прилагают большие усилия, чтобы заполучить его. Продюсер «Бонда» Барбара Брокколи не хочет видеть никого другого в этой роли и якобы уже начала работу над костюмами для Аарона.

Аарон Тейлор-Джонсон стал известен благодаря роли Мандарина в «Быстрее пули», а также съёмкам во франшизе «Мстители» и главной роли в фильме «Пипец».

Помимо него, на роль нового Бонда рассматривали Тома Харди, Джеймса Нортона и Идриса Эльбу — последний, к примеру, отказался из-за возраста, поскольку контракт заключают сразу на несколько фильмов.