Virtus.pro подписала состав по Standoff 2
Российский киберспортивный клуб Virtus.pro открыл состав по онлайн-шутеру Standoff 2.
«Медведи» подписали состав SaiNts — ранее эта команда играла в финале мэйджора, стала чемпионом WINLINE EPIC Standoff 2: Season 7, а также заняла второе место на Играх будущего в Казани.
В клубе отмечают, что видят в Standoff 2 «большой потенциал»:
Эта игра с каждым годом увеличивает активную аудиторию, а также стабильно держится в топе по зрительскому интересу. Мы видим здесь огромный потенциал, для реализации которого нам нужны были лучшие из лучших.
Состав Virtus.pro по Standoff 2:
- Сергей SiD Немцов;
- Никита Pronyx Логинов;
- Самир reason Курбанов;
- Никита Lunax Макаров;
- Егор FlodzoR Матвеев (стендин).
В 2024 году разработчики Standoff 2 планируют провести два мэйджор-турнира.
Комментарии