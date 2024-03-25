Virtus.pro подписала состав по Standoff 2

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Российский киберспортивный клуб Virtus.pro открыл состав по онлайн-шутеру Standoff 2.

«Медведи» подписали состав SaiNts — ранее эта команда играла в финале мэйджора, стала чемпионом WINLINE EPIC Standoff 2: Season 7, а также заняла второе место на Играх будущего в Казани.

В клубе отмечают, что видят в Standoff 2 «большой потенциал»:

Эта игра с каждым годом увеличивает активную аудиторию, а также стабильно держится в топе по зрительскому интересу. Мы видим здесь огромный потенциал, для реализации которого нам нужны были лучшие из лучших.

Состав Virtus.pro по Standoff 2:

Сергей SiD Немцов;

Никита Pronyx Логинов;

Самир reason Курбанов;

Никита Lunax Макаров;

Егор FlodzoR Матвеев (стендин).

В 2024 году разработчики Standoff 2 планируют провести два мэйджор-турнира.