Умер Юрий Ваксман — актёр из «Молодёжки» и «Майора Грома»

В соцсетях ярославского Театра юного зрителя сообщили о смерти актёра Юрия Ваксмана. Мужчине было 62 года. Театр не назвал причины смерти, но издание «Сорока» указало, что у артиста не выдержало сердце.

Ночью стало известно, что сегодня в возрасте 62 лет от нас ушёл Юрий Михайлович Ваксман – легенда ярославского театра и кино, продюсер, заслуженный работник культуры РФ, широкой публике известен по многочисленным ролям в российских фильмах и сериалах.

Ваксман снялся в большом количестве проектов. Среди них «Молодёжка», «Майор Гром: Чумной доктор», «Чужая стая», «Ростов», «По законам военного времени 3», «Раневская» и многие другие.

Ваксман был одним из создателей камерного театра в Ярославе в 1999 году, работал там директором и актёром.