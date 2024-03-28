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Умер Юрий Ваксман — актёр из «Молодёжки» и «Майора Грома»

Умер Юрий Ваксман — актёр из «Молодёжки» и «Майора Грома»
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В соцсетях ярославского Театра юного зрителя сообщили о смерти актёра Юрия Ваксмана. Мужчине было 62 года. Театр не назвал причины смерти, но издание «Сорока» указало, что у артиста не выдержало сердце.

Ночью стало известно, что сегодня в возрасте 62 лет от нас ушёл Юрий Михайлович Ваксман – легенда ярославского театра и кино, продюсер, заслуженный работник культуры РФ, широкой публике известен по многочисленным ролям в российских фильмах и сериалах.

Ваксман снялся в большом количестве проектов. Среди них «Молодёжка», «Майор Гром: Чумной доктор», «Чужая стая», «Ростов», «По законам военного времени 3», «Раневская» и многие другие.

Ваксман был одним из создателей камерного театра в Ярославе в 1999 году, работал там директором и актёром.

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