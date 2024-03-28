«Он готовится к роли Жириновского»: Сергей Светлаков — о дебоше Никиты Кологривого

Известный артист Сергей Светлаков прокомментировал скандальное поведение Никиты Кологривого, который устроил дебош в баре, подрался с посетителями и укусил одну из девушек за ногу.

По мнению Светлакова, Кологривый отлично показал свою готовность к роли Жириновского. Светлаков пошутил, что продюсеры проекта нашли правильного человека на роль.

«Он готовится к роли Жириновского, поэтому ему сейчас всё прощается. Часть огромной, наверное, пиар-компании. Нашли правильного человека!» — заявил юморист.

Вчера стало известно, что Никита Кологривый отбыл наказание в новосибирском изоляторе временного содержания и вышел на свободу спустя семь суток. Ранее стало известно о переносе съёмок фильма про Жириновского из-за дебоша.