«Он готовится к роли Жириновского»: Сергей Светлаков — о дебоше Никиты Кологривого
Известный артист Сергей Светлаков прокомментировал скандальное поведение Никиты Кологривого, который устроил дебош в баре, подрался с посетителями и укусил одну из девушек за ногу.
По мнению Светлакова, Кологривый отлично показал свою готовность к роли Жириновского. Светлаков пошутил, что продюсеры проекта нашли правильного человека на роль.
«Он готовится к роли Жириновского, поэтому ему сейчас всё прощается. Часть огромной, наверное, пиар-компании. Нашли правильного человека!» — заявил юморист.
Вчера стало известно, что Никита Кологривый отбыл наказание в новосибирском изоляторе временного содержания и вышел на свободу спустя семь суток. Ранее стало известно о переносе съёмок фильма про Жириновского из-за дебоша.
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