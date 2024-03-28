Начались съёмки «Дракулы» Люка Бессона с Кристофом Вальцем

Режиссёр Люк Бессон в интервью изданию Collider рассказал, что начал съёмки своего нового фильма «Дракула». Главные роли в картине исполнят Кристоф Вальц, известный по «Бесславным ублюдкам», и звезда «Догмена» Калеб-Лэндри Джонс.

По словам Бессона, после «Дракулы» у него есть ещё один совместный фильм с Джонсоном и Вальцем.

Я уже начал съёмки. Я начал их несколько дней назад в Лапландии на севере. Вероятно, мы закончим в конце июля. Меня привлекла история любви. Когда вы читаете книгу, для меня самая интересная часть — это мужчина, который будет ждать столетия за столетиями, потому что хочет снова увидеть свою жену. Так что для меня это идеальная история любви.

«Дракула» был написан ещё в далёком 1897 году и по сей день считается одним из самых известных произведений в мире.