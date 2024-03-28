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Анонсирован фильм ужасов «Винни-Пух: Кровь и мёд 3» — продолжение хорроров про медвежонка

Анонсирован фильм ужасов «Винни-Пух: Кровь и мёд 3» — продолжение хорроров про медвежонка
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26 марта в Великобритании и США состоялась премьера фильма «Винни-Пух: Кровь и мёд 2» — продолжения хоррора с культовым персонажем. Вторая часть рассказывает о кровавых приключениях знаменитого медвежонка с сильно возросшим бюджетом и метаповествованием.

Спустя два дня режиссёр Рис Фрейк-Уотерфилд заявил, что фильм обязательно получит продолжение. Постановщик показал логотип триквела и поделился первыми деталями. По его словам, в третьей части появятся новые персонажи из «Винни-Пуха», включая Кролика, Буку и Бяку, а также Слонопотама.

Логотип «Винни-Пуха: Кровь и мёд 3»

Логотип «Винни-Пуха: Кровь и мёд 3»

Фото: Jagged Edge Productions

Оригинальный «Винни-Пух: Кровь и мёд» вышел в 2023 году и собрал около $ 5,2 млн при скромном бюджете в $ 50 тыс. На производство второй части авторы потратили около $ 500 тыс., однако Фрейк-Уотерфилд уже уверен в том, что отобьёт все затраты.

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