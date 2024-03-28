Бесплатная Diablo 4 по PC Game Pass не работает в России

28 марта Diablo 4 добралась до Game Pass. Подписчикам сервиса доступна полная версия экшена вместе со всем контентом третьего сезона.
Вместе с релизом Diablo 4 в Game Pass разработчики из Blizzard опубликовали подробную инструкцию, как поиграть в неё на ПК. Для этого пользователям необходимо связать учётную запись Xbox вместе с сервисом Battle.net — сделать это можно через приложение Xbox App, кликнув по иконке игры. После успешной привязки начнётся загрузка, дождавшись завершения которой можно приступать к игре.
Гайд по установке Diablo 4 на ПК в Game Pass
Фото: Blizzard
Релиз Diablo 4 на ПК и консолях состоялся 6 июня 2023 года. После выхода разработчики продолжили поддерживать игру, выпуская крупные обновления с новым контентом, исправлением багов и улучшением продвинутых механик.