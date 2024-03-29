Завершились съёмки «Соника 3 в кино»

Режиссёр Джефф Фаулер в соцсетях объявил о завершении съёмочного процесса «Соника 3 в кино». Он выложил фотографию с большой хлопушкой, на которой нарисованы Наклз, Тейлз, Соник и даже Шэдоу.

Съёмочный процесс картины, напомним, стартовал 31 августа 2023 года.

Фото: Соцсети Джеффа Фаулера

Согласно утёкшему раннее краткому описанию сюжета, Сонику, Тейлзу и Наклзу предстоит столкнуться с творением Эггмана — Шэдоу. Ситуация становится хуже, когда Эггман получает мини-изумруд из разрушенного Хаос-изумруда, что позволяет ему создать металлическую версию Соника. На помощь в итоге приходят Эми и кот Биг.

Персонажам предстоит объединить свои силы для борьбы с мощным противником, который угрожает их жизням.

«Соник в кино 3» выйдет 20 декабря 2024 года.