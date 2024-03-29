«С нетерпением жду продолжения»: первые зрители хвалят хоррор «Винни-Пух: Кровь и мёд 2»

26 марта в Великобритании состоялась премьера фильма «Винни-Пух: Кровь и мёд 2» — продолжения хоррора с культовым персонажем. Вторая часть рассказывает о кровавых приключениях персонажа вместе с Пятачком, Совой и Тигрой.

На агрегаторе Rotten Tomatoes уже появились первые отзывы зрителей, которые оказались в основном положительными. Пользователи указывают на то, что сиквел делает большой прыжок вперёд в плане костюмов, спецэффектов и режиссуры, и отмечают интересный для жанра метасюжет. Сейчас ленту рекомендуют к просмотру 81% юзеров.

Фото: Rotten Tomatoes

Некоторые отзывы зрителей о фильме «Винни-Пух: Кровь и мёд 2»

Этот фильм великолепен? Нет. Этот фильм лучше первой части? Абсолютно!

Единственный фильм в истории, когда продолжение лучше оригинала.

«Винни-Пух: Кровь и мёд 2» — потрясающий фильм, он мне очень понравился. Убийства кровавые и жестокие. Актёрская игра хороша, история тоже хороша. Я очень доволен фильмом и с нетерпением жду продолжения.

Подвинься, «Гражданин Кейн». У нас есть новый величайший фильм всех времён.

Даже если вам не понравился первый фильм, дайте продолжению шанс.

Премьера фильма «Винни-Пух: Кровь и мёд 2» в России состоится 30 мая. Тем временем авторы картины уже работают над третьей частью серии.