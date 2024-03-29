Режиссёр «Дылды» Кантемир Балагов удостоился премии Next Prize от Chanel

Модный дом Chanel удостоил российского режиссёра Кантемира Балагова («Дылда») премии Next Prize. Данная награда присуждается раз в два года 10 молодым деятелям искусства и культуры за выдающийся вклад в свою область.

Кино для меня — это то, что наполняет мою жизнь смыслом и надеждой. Поэтому для меня большая честь быть признанным Chanel — ведь это бренд, который всегда ставит художников на первое место.

Каждый лауреат Next Prize получает грант в размере € 100 тыс., а также двухлетнюю программу наставничества и налаживания контактов при содействии партнёров Chanel. По словам представителей модного дома, это позволит творцам в полной мере реализовать свои «самые амбициозные художественные проекты».

В прошлом году Балагов взял перерыв от киноиндустрии, однако после отдыха приступил к работе над новым фильмом.