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Режиссёр «Дылды» Кантемир Балагов удостоился премии Next Prize от Chanel

Режиссёр «Дылды» Кантемир Балагов удостоился премии Next Prize от Chanel
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Модный дом Chanel удостоил российского режиссёра Кантемира Балагова («Дылда») премии Next Prize. Данная награда присуждается раз в два года 10 молодым деятелям искусства и культуры за выдающийся вклад в свою область.

Кино для меня — это то, что наполняет мою жизнь смыслом и надеждой. Поэтому для меня большая честь быть признанным Chanel — ведь это бренд, который всегда ставит художников на первое место.

Каждый лауреат Next Prize получает грант в размере € 100 тыс., а также двухлетнюю программу наставничества и налаживания контактов при содействии партнёров Chanel. По словам представителей модного дома, это позволит творцам в полной мере реализовать свои «самые амбициозные художественные проекты».

В прошлом году Балагов взял перерыв от киноиндустрии, однако после отдыха приступил к работе над новым фильмом.

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