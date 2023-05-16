Кантемир Балагов вернулся в кино и работает над новым фильмом

В начале апреля российский режиссёр Кантемир Балагов объявил об уходе из кино. Он удалил аккаунты в соцсетях и с тех пор не появлялся там, однако его продюсер Александр Роднянский* рассказал, что Кантемир вернулся к работе.

Как отметил Роднянский*, Балагов написал новый сценарий на английском языке. Он может приступить к съёмкам своей следующей картины уже в этом году.

Кантемир Балагов, конечно, будет работать режиссёром, и он [уже] работает над своим следующим фильмом. Я был удивлён эмоциональной реакции такого количества СМИ, которые решили откликнуться на эмоциональное высказывание талантливого молодого режиссёра, прореагировавшего на один из сюжетов, связанных с развитием фильма.

Судя по всему, Балагов просто захотел взять перерыв, чтобы отдохнуть и настроить себя на новую работу.

* — признан в РФ физическим лицом, выполняющим функции иноагента.