Кантемир Балагов вернулся в кино и работает над новым фильмом
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В начале апреля российский режиссёр Кантемир Балагов объявил об уходе из кино. Он удалил аккаунты в соцсетях и с тех пор не появлялся там, однако его продюсер Александр Роднянский* рассказал, что Кантемир вернулся к работе.
Как отметил Роднянский*, Балагов написал новый сценарий на английском языке. Он может приступить к съёмкам своей следующей картины уже в этом году.
Кантемир Балагов, конечно, будет работать режиссёром, и он [уже] работает над своим следующим фильмом. Я был удивлён эмоциональной реакции такого количества СМИ, которые решили откликнуться на эмоциональное высказывание талантливого молодого режиссёра, прореагировавшего на один из сюжетов, связанных с развитием фильма.
Судя по всему, Балагов просто захотел взять перерыв, чтобы отдохнуть и настроить себя на новую работу.
* — признан в РФ физическим лицом, выполняющим функции иноагента.
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