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Прошли первые показы фильма «Мегалополис» от режиссёра «Крёстного отца»

Прошли первые показы фильма «Мегалополис» от режиссёра «Крёстного отца»
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Издание Deadline рассказало, что сегодня в США состоялись первые показы фильма «Мегалополис» Фрэнсиса Форда Копполы. Журналист издания поделился краткими впечатлениями, отметив, что это, конечно, не полноценная рецензия.

По словам журналиста, в ленте много идей, которые связывают прошлое и будущее. Историю в картине критик назвал «эпической и наглядной». Также журналист отметил затрагиваемые режиссёром темы.

На показе также присутствовали Анджелика Хьюстон, Николас Кейдж, Энди Гарсия, Спайк Джонз, Аль Пачино, Джон Фавро, Колин Кэмп, Роджер Корман, Даррен Аронофски и другие.

Сюжет перенесёт зрителей в будущее, где гениальный архитектор хочет перестроить Нью-Йорк и «превратить его в столицу мира», но сталкивается с сопротивлением алчного мэра.

Главные роли в ленте исполнили Адам Драйвер, Шайа Лабаф, Лоуренс Фишбёрн, Обри Плаза, Форест Уитакер, Дастин Хоффман, Натали Эммануэль, Джон Войт, Джанкарло Эспозито и другие. Идея фильма пришла к Копполе после выхода «Апокалипсис сегодня» в начале 1980-х. Тогда же режиссёр написал первую версию сценария, но каждый раз откладывал его из-за более важных проектов.

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