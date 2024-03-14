Стартует первый мэйджор по Counter-Strike 2. Всё, что нужно знать о главном турнире по CS2

На днях, уже 17 марта, в Копенгагене начинается PGL Major Copenhagen 2024 — главный турнир по популярному онлайн-шутеру Counter-Strike 2.

Борьбу за титул чемпионов мира и призовой фонд в размере $ 1,25 млн поведут 24 лучшие команды из разных уголков планеты. Мы же в преддверии старта одного из главных киберспортивных турниров расскажем все детали предстоящего ивента.

Первый мэйджор по Counter-Strike 2

Турнир особенно важен, потому что это дебютный чемпионат мира по Counter-Strike 2. Раньше те же команды соревновались в другой игре — Counter-Strike: Global Offensive, но прошлой осенью Valve выпустила новую версию легендарного шутера.

После выхода Counter-Strike 2 изменилось немногое, но ряд механик (к примеру, прострелы через дым, прыжки и гранаты) стали работать иначе. Закрепить своё лидерство в новой эре и войти в историю как первый чемпион мира хочет каждая команда.

Есть и обратная сторона: разработчикам не хватило шести месяцев, чтобы исправить все проблемы новой игры. Геймеры постоянно жалуются на баги в «КС2», в том числе и в турнирных матчах — эксперты опасаются, что такие проблемы смогут испортить впечатление от праздника для зрителей и повлиять на результат турнира.

Остаётся лишь надеяться, что кривые хитбоксы и сомнительный тикрейт не проявят себя в решающих раундах и мы получим справедливый результат турнира и честные, красивые матчи.

Материалы по теме Valve не успела исправить многие критические баги в CS 2 до старта квалификаций на мэйджор

CS 2 стала заменой CS:GO — по сути, это не новая игра, а просто большое обновление старой Фото: Dexerto

Участники и главные фавориты PGL Major Copenhagen 2024

В столицу Дании съехались 24 лучшие команды мира, доказавшие свою состоятельность в ходе региональных отборов. При этом выделить очевидного претендента на победу не так легко: мэйджоры по «Контре» всегда славились своей непредсказуемостью.

На бумаге титул должны разыграть две европейские команды — FaZe Clan и Team Vitality. Первые выиграли три топ-турнира из последних шести, а остальные три раза доходили до финала. Vitality с лучшим снайпером мира ZyWoo — действующие чемпионы мира, и, хоть титул был добыт ещё в CS:GO, в новой игре они слабее не стали.

На третьем месте по прогнозам — российский состав Team Spirit. 17-летний рифлер Данил donk Крышковец набрал сумасшедшую форму и уже успел стать одной из главных звёзд современного Counter-Strike: в феврале «драконы» катком проехались по соперникам на IEM в Польше, а сам Донк забрал награду лучшему игроку.

Молодой российский игрок успел запомниться фанатам не только фантастической игрой, но и эмоциональным поведением во время игр Фото: HLTV

При этом Team Spirit — далеко не единственный претендент на титул из России. Virtus.pro с Джеймом уже побеждали на мэйджоре полтора года назад и способны обыграть любого оппонента. Впрочем, могут и проиграть кому угодно: фанаты даже шутят, что самый опасный соперник VP — это сами VP.

В топ-10 мирового рейтинга HLTV также входит состав Cloud9: туда перебрались три из пяти игроков «золотого» состава NAVI, включая опытного Бумыча в роли капитана. «Облачные» тоже могут приятно удивить, хотя играют без профильного снайпера — интересный эксперимент, который часто играет в минус российским звёздам CS.

Всего на турнире выступят 23 киберспортсмена из России — это рекорд по представительству одной страны за все первенства планеты в истории Counter-Strike. Таланты из «Амкала», ветераны из 9Pandas, 18-летний снайпер европейской G2 Илья m0NESY Осипов — нам точно будет за кого поболеть.

16 марта стало известно , что российская 9Pandas пропустит турнир из-за проблем с визами. Её заменит GamerLegion.

Материалы по теме На мэйджоре по CS 2 сыграет рекордное число участников из одной страны — 23 россиянина

Сейчас Монеси стал главной звездой своей команды — а вот остальным нужно подтянуть форму к мэйджору Фото: HLTV

Если выделять команды из других регионов, то самые сильные — европейские ростеры MOUZ и G2, входящие в топ-5 мира. В числе претендентов также называют состав NAVI, хотя на этом турнире «рождённые побеждать» сыграют без Симпла.

Формат и расписание PGL Major Copenhagen 2024

Игра новая, система проведения — старая. В первой стадии 16 команд с низким посевом (среди них наши C9, «Амкал» и 9Pandas) сыграют «швейцарку», где пары будут определяться по результатам (команда, выигравшая два матча, играет в 3-м туре с другой такой же, а коллектив со счётом 0–2 — против коллектива с 0–2).

Цель каждой команды на этот этап можно определить проще: чтобы пройти дальше, нужно выиграть три матча из пяти. Если же ты набираешь три поражения, то твоё выступление заканчивается и ты можешь собирать чемоданы домой. Матчи пройдут с 17 по 20 марта.

Как работает швейцарская система в Counter-Strike Фото: FISSURE

На 21–24 марта запланирован второй этап, который пройдёт точно так же. Сюда сразу попадают восемь лучших команд по рейтингу (FaZe, Vitality, MOUZ, VP, NAVI, coL, Spirit и G2), а ещё восемь участников определятся по итогам первой стадии.

В плей-офф, который пройдёт на стадионе «Роял Арена», попадут восемь команд, набравших три победы. С 28 по 31 марта они разыграют титул по стандартной олимпийской системе. Проиграл — выбыл с турнира. Победитель заберёт трофей и главный денежный приз в размере $ 500 тыс. (более 45 млн рублей).

На этом стадионе в 2018 году прошёл финал чемпионата мира по хоккею Фото: Royal Arena

Где смотреть PGL Major Copenhagen 2024

Прямые трансляции всех матчей PGL Major Copenhagen 2024 бесплатно будут показывать в интернете. Официальные эфиры на английском можно найти на Twitch, YouTube и Kick.

На русском языке официальную трансляцию проведёт студия FISSURE, стрим будет доступен только на Twitch (основной и дополнительный каналы). Также вполне вероятно, что свои эфиры с просмотром матчей проведут популярные стримеры — например, Бустер, Слэм или Овердрайв.