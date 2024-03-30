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Акцию против онлайн-казино, сорвавшую матч мэйджора по CS 2, устроил сайт-конкурент

Стали известны организаторы беспорядков во время четвертьфинального матча PGL Major Copenhagen 2024 — главного турнира по Counter-Strike 2.

Выбежавшие на сцену фанаты выкрикивали лозунги против команды G2 Esports из-за их сотрудничества с онлайн-площадкой для открытия платных кейсов со случайными наградами.

Экс-тренер BetBoom Team Вячеслав innersh1ne Бритвин, а также ряд других источников сообщили, что болельщиков подкупила другая подобная платформа — конкурент спонсора G2.

Один сайт с открытием кейсов и ставками за скины возмущается тем, что G2 спонсируется ДРУГИМ сайтом с открытием кейсов. Просто верх идиотизма.

Перед игрой у стадиона также раздавали листовки, призывавшие протестовать против G2 Esports. В тексте утверждалось, что из-за сотрудничества клуба с онлайн-казино будут приняты несколько «способов борьбы», о которых расскажут позже.

После возобновления матча G2 Esports, за которую выступает 18-летний россиянин m0NESY, победила MOUZ со счётом 2:0.