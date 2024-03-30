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Алан Уэйк поздравил авторов Helldivers 2 с успехом игры

Алан Уэйк поздравил авторов Helldivers 2 с успехом игры
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Кооперативный шутер Helldivers 2 стал ещё одним неожиданным хитом 2024 года. По всей видимости, успех игры оказался настолько оглушительным, что молва об Адских десантниках донеслась и до Тёмной обители.

Разработчики проекта поделились, что получили от студии Remedy посылку, в которой был термос и страница с текстом за авторством Алана Уэйка.

Я слышал о них раньше, Адских десантниках. Защитники свободы по всей галактике. Предвестники божественного Правосудия, подобные клинку чистого света, ярко сияющему в мире тьмы. По крайней мере, так они себя описывали. Их праведный крестовый поход распространился подобно лесному пожару, завоевав
тысячи, миллионы последователей.

В конце своего послания Уэйк желает, чтобы Управляемая Демократия и дальше распространялась по всей галактике. Глядишь, на следующей миссии десантники отправятся прямиком в пучину Тёмной обители, дабы демократия царила и там.

Содержимое посылки

Фото: Arrowhead Game Studios

Фото: Arrowhead Game Studios

Фото: Arrowhead Game Studios

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