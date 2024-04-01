Авторы Cyberpunk 2077 представили полное издание игры на 97 619 дискетах

В честь 1 апреля компания CD Projekt RED представила полное издание Cyberpunk 2077 для ПК в необычном формате — в виде дискет. На установку и последующий запуск игры понадобится всего лишь 97 619 магнитных дисков.

По словам разработчиков, на процедуру инсталляции уйдёт около двух месяцев, поэтому игрокам наверняка придётся звать на помощь своих друзей и работать посменно. В компании отметили, что прислушались к просьбам фанатов, для которых установка новых игр когда-то была целым ритуалом.

В своём шуточном обращении CD Projekt RED призналась, что полное издание Cyberpunk 2077 на дискетах — первоапрельская шутка. В компании отметили, что смотрят в будущее, поэтому игра всё же не выйдет на устаревших носителях информации.