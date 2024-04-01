Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Авторы Cyberpunk 2077 представили полное издание игры на 97 619 дискетах

Авторы Cyberpunk 2077 представили полное издание игры на 97 619 дискетах
Комментарии

В честь 1 апреля компания CD Projekt RED представила полное издание Cyberpunk 2077 для ПК в необычном формате — в виде дискет. На установку и последующий запуск игры понадобится всего лишь 97 619 магнитных дисков.

По словам разработчиков, на процедуру инсталляции уйдёт около двух месяцев, поэтому игрокам наверняка придётся звать на помощь своих друзей и работать посменно. В компании отметили, что прислушались к просьбам фанатов, для которых установка новых игр когда-то была целым ритуалом.

В своём шуточном обращении CD Projekt RED призналась, что полное издание Cyberpunk 2077 на дискетах — первоапрельская шутка. В компании отметили, что смотрят в будущее, поэтому игра всё же не выйдет на устаревших носителях информации.

Материалы по теме
Создатель квестов в Cyberpunk 2077 рассказал, почему в игре так много качественных заданий
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android