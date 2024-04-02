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В PS Plus раздают Immortals of Aveum, Minecraft Legends и Skul: The Hero Slayer

В PS Plus раздают Immortals of Aveum, Minecraft Legends и Skul: The Hero Slayer
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Всем подписчикам базового тарифа PS Plus Essential стали доступны три игры: стратегия Minecraft Legends, магический шутер Immortals of Aveum и рогалик Skul: The Hero Slayer.

Minecraft Legends (PS4, PS5)

Стратегия по культовой вселенной, релиз которой состоялся в апреле 2023 года. Игру приняли в целом тепло.

Видео доступно на YouTube-канале Minecraft. Права на видео принадлежат Mojang.

Immortals of Aveum (PS5)

Это магический шутер от Electronic Arts. Игра провалилась в продажах и получила в целом смешанные отзывы от критиков и игроков.

Видео доступно на YouTube-канале Immortals of Aveum. Права на видео принадлежат EA.

Skul: The Hero Slayer (PS4)

Высокооценённый рогалик от корейского издательства Neowiz.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Neowiz.

Забрать три игры можно до 6 мая включительно.

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