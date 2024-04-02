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Пенсионера из Липецка задержали за взлом консоли PlayStation 3 — СМИ

Пенсионера из Липецка задержали за взлом консоли PlayStation 3 — СМИ
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Как сообщает издание Mash, пенсионера из Липецка задержали за взлом игровой консоли Sony PlayStation 3. Мужчина загрузил специальную программу, позволяющую обойти систему защиты устройства и устанавливать нелицензионную продукцию.

Отмечается, что 65-летний Аркадий вёл свою деятельность в интернете, помогая другим людям взламывать консоль. В результате к хакеру пришли полицейские, провели обыск и изъяли технику. За нанесение вреда Sony Interactive Entertainment на пенсионера завели уголовное дело — ему грозит штраф в размере 200 тысяч рублей и лишение свободы до двух лет.

Это уже не первый случай, когда в Липецке заводят уголовные дела за взлом игровых приставок. Например, в 2022 году жителя города приговорили к году ограничения свободы, а также обязали уплатить штраф в размере 15 тысяч рублей за попытку продать модифицированную PlayStation 3.

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