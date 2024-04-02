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В Helldivers 2 добавили метели, песчаные бури и увеличили максимальный уровень

В Helldivers 2 добавили метели, песчаные бури и увеличили максимальный уровень
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Студия Arrowhead выпустила новый крупный патч для Helldivers 2, сфокусированный на балансе и устранении багов. Разработчики подняли максимальный уровень игроков до 150, ослабили некоторое оружие и перенесли место возрождения противников в защитных миссиях для более справедливого противостояния.

Вместе с патчем в Helldivers 2 также появились новые стихийные опасности — сильные метели и крупные песчаные бури. Авторы также усилили тяжёлую и среднюю броню: теперь игроки получают на 10% и 5% меньше повреждений соответственно.

С полным списком изменений можно ознакомиться в отдельной заметке разработчиков в Steam. Сейчас Arrowhead продолжает работать над дальнейшими улучшениями Helldivers 2, среди которых исправление надоедливых багов и вылетов.

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