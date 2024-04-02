В 2025 году пройдут минимум 23 крупных турнира по Counter-Strike 2

Турнирный оператор StarLadderTV сообщил о возвращении к организации глобальных чемпионатов по Counter-Strike 2. В 2025 и 2026 годах компания проведёт по два ивента, первый — в мае следующего года.

Ранее о своих планах на следующий сезон в CS 2 объявили PGL, ESL и BLAST. Таким образом, уже сейчас в календаре 2025 года есть 23 крупных турнира, в том числе два чемпионата мира.

Текущее расписание турниров по Counter-Strike 2 в 2025 году:

13–26 января — турнир BLAST;

29 января—9 февраля — турнир ESL;

10–24 февраля — турнир PGL;

25 февраля—16 марта — турнир ESL;

17–30 марта — турнир BLAST;

31 марта—14 апреля — турнир PGL;

21–27 апреля — турнир ESL;

28 апреля–4 мая — турнир BLAST;

3–19 мая — турнир PGL;

19–25 мая — турнир ESL;

26 мая—1 июня — турнир StarLadder;

9—22 июня — первый мэйджор ;

; 23 июля–3 августа — турнир ESL;

4–17 августа — турнир BLAST;

20–24 августа — турнир ESL;

25 августа–7 сентября — турнир BLAST;

12–21 сентября — турнир StarLadder;

23 сентября–12 октября — турнир ESL;

29 сентября–13 октября — турнир PGL;

18 октября–3 ноября — турнир PGL;

3–9 октября — турнир ESL;

10–16 ноября — финальный турнир BLAST;

1–14 декабря — второй мэйджор.

Вероятно, в будущем этот список только пополнится — о своих планах проводить крупные турниры по CS 2 сообщали русскоязычный оператор FISSURE, Фонд развития Саудовской Аравии и южно-американские операторы.