Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Расписание турниров по CS 2 в 2025 году — мэйджоры, PGL, ESL, BLAST и StarLadder

В 2025 году пройдут минимум 23 крупных турнира по Counter-Strike 2
Аудио-версия:
Комментарии

Турнирный оператор StarLadderTV сообщил о возвращении к организации глобальных чемпионатов по Counter-Strike 2. В 2025 и 2026 годах компания проведёт по два ивента, первый — в мае следующего года.

Ранее о своих планах на следующий сезон в CS 2 объявили PGL, ESL и BLAST. Таким образом, уже сейчас в календаре 2025 года есть 23 крупных турнира, в том числе два чемпионата мира.

Текущее расписание турниров по Counter-Strike 2 в 2025 году:

  • 13–26 января — турнир BLAST;
  • 29 января—9 февраля — турнир ESL;
  • 10–24 февраля — турнир PGL;
  • 25 февраля—16 марта — турнир ESL;
  • 17–30 марта — турнир BLAST;
  • 31 марта—14 апреля — турнир PGL;
  • 21–27 апреля — турнир ESL;
  • 28 апреля–4 мая — турнир BLAST;
  • 3–19 мая — турнир PGL;
  • 19–25 мая — турнир ESL;
  • 26 мая—1 июня — турнир StarLadder;
  • 9—22 июня — первый мэйджор;
  • 23 июля–3 августа — турнир ESL;
  • 4–17 августа — турнир BLAST;
  • 20–24 августа — турнир ESL;
  • 25 августа–7 сентября  — турнир BLAST;
  • 12–21 сентября — турнир StarLadder;
  • 23 сентября–12 октября  — турнир ESL;
  • 29 сентября–13 октября — турнир PGL;
  • 18 октября–3 ноября — турнир PGL;
  • 3–9 октября — турнир ESL;
  • 10–16 ноября — финальный турнир BLAST;
  • 1–14 декабря — второй мэйджор.

Вероятно, в будущем этот список только пополнится — о своих планах проводить крупные турниры по CS 2 сообщали русскоязычный оператор FISSURE, Фонд развития Саудовской Аравии и южно-американские операторы.

Материалы по теме
Natus Vincere победила на чемпионате мира PGL Major Copenhagen 2024 по Counter-Strike 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android