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GTA Online получит крупное обновление этим летом

GTA Online получит крупное обновление этим летом
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Студия Rockstar Games в сообщении о подписке GTA+ упомянула дату выхода следующего крупного обновления в GTA Online.

Рассказывая о преимуществах подписки, разработчики сообщили, что уже летом игроки смогут получить крутой автомобиль.

Кроме того, не упустите возможность получить новый бонусный суперкар в рамках GTA+ после выхода большого обновления GTA Online этим летом.

Также с апреля по август члены клуба GTA+ будут получать по $ 1 млн на свой баланс в Maze Bank дополнительно каждый месяц.

Ранее в GTA Online нашли дату выхода трейлера GTA 6. Оказалось, что в июне разработчики добавили серию футболок с зашифрованном сообщении — при расшифровке получалась последовательность цифр 12523 (5 декабря 2023 года).

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