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Самые богатые знаменитости планеты: Лукас, Спилберг, Майкл Джордан, Джей Зи, Рианна, Тейлор Свифт и другие

Джордж Лукас, Стивен Спилберг и другие — 14 самых богатых знаменитостей планеты
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Издание Forbes опубликовало актуальный список самых богатых знаменитостей мира. В него вошли 14 известных людей: от спортсменов и музыкантов до кинорежиссёров.

Так, возглавил список режиссёр Джордж Лукас с состоянием в $ 5,5 млрд. Большую часть своего состояния постановщик заработал благодаря сделке с Disney и продаже бренда «Звёздные войны». На второй строчке оказался ещё один режиссёр — Стивен Спилберг — с состоянием в $ 4,8 млрд. Культовый кинодеятель до сих пор снимает фильмы и получает процент от сборов. Замкнул тройку бывший баскетболист Майкл Джордан$ 3,2 млрд.

В список также вошли певицы Рианна и Тейлор Свифт, рэпер Jay-Z, гольфист Тайгер Вудс и звезда шоу-бизнеса Ким Кардашьян.

Самые богатые знаменитости в мире по версии Forbes

  1. Джордж Лукас, режиссёр — $ 5,5 млрд
  2. Стивен Спилберг, режиссёр — $ 4,8 млрд
  3. Майкл Джордан, баскетболист — $ 3,2 млрд
  4. Опра Уинфри, звезда шоу-бизнеса — $ 2,8 млрд
  5. Jay-Z, рэпер — $ 2,5 млрд
  6. Ким Кардашьян, звезда шоу бизнеса — $ 1,7 млрд
  7. Питер Джексон, режиссёр — $ 1,5 млрд
  8. Тайлер Перри, предприниматель и актёр — $ 1,4 млрд
  9. Рианна, певица — $ 1,4 млрд
  10. Тайгер Вудс, гольфист — $ 1,3 млрд
  11. Леброн Джеймс, баскетболист — $ 1,2 млрд
  12. Мэджик Джонсон, баскетболист — $ 1,2 млрд
  13. Дик Вульф, продюсер — $ 1,2 млрд
  14. Тейлор Свифт, певица — $ 1,1 млрд.
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