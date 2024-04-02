Джордж Лукас, Стивен Спилберг и другие — 14 самых богатых знаменитостей планеты

Издание Forbes опубликовало актуальный список самых богатых знаменитостей мира. В него вошли 14 известных людей: от спортсменов и музыкантов до кинорежиссёров.

Так, возглавил список режиссёр Джордж Лукас с состоянием в $ 5,5 млрд. Большую часть своего состояния постановщик заработал благодаря сделке с Disney и продаже бренда «Звёздные войны». На второй строчке оказался ещё один режиссёр — Стивен Спилберг — с состоянием в $ 4,8 млрд. Культовый кинодеятель до сих пор снимает фильмы и получает процент от сборов. Замкнул тройку бывший баскетболист Майкл Джордан — $ 3,2 млрд.

В список также вошли певицы Рианна и Тейлор Свифт, рэпер Jay-Z, гольфист Тайгер Вудс и звезда шоу-бизнеса Ким Кардашьян.

Самые богатые знаменитости в мире по версии Forbes