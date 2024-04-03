«Я бы вернулась»: Кирстен Данст — о роли Мэри Джейн в «Человеке-пауке: Нет пути домой»

В недавнем интервью изданию GQ актриса Кирстен Данст поговорила про свою роль Мэри Джейн в «Человеке-пауке» Сэма Рэйми. Также она высказалась про возвращение к роли в «Нет пути домой».

Данст не отказалась от своих слов, которые произносила недавно — в фильмах про супергероев платят очень много денег, но это не стало единственной причиной, по которой актриса снялась в «Человеке-пауке».

Сэм Рэйми в то время был культовым режиссёром, а мне казалось, что мы снимаем инди-фильм, замаскированный под фильм о супергероях.

Также журналист узнал у актрисы, хотела бы она вновь сыграть Мэри Джейн, но уже в «Нет пути домой». Данст подчеркнула, что с радостью бы вернулась к роли, но к ней даже не обращались.

Данст рассказала, что сопротивлялась многочисленным попыткам создателей фильма изменить её внешность. Во время съёмок «Человека-паука» продюсер без предупреждения отвел её к стоматологу и посоветовал выпрямить зубы. Она была резко против этого.

На лондонской премьере фильма на ней была тёмная помада и чёрное платье. Sony это не одобрила.

В студии говорили: «Она выглядит очень готично». И им это не понравилось, вероятно, потому, что они хотели, чтобы я выглядела как сексуальная девушка, которая понравилась бы более широкому кругу зрителей. Но правда в том, что я никогда не была такой.

Данст снялась в боевике «Падение империи», который выйдет в российский прокат 11 апреля.