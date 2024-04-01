Не стоит пропускать очаровательное аниме «Монолог фармацевта» о детективе-аптекаре

У японцев невероятная фантазия. Это доказывают аниме о бедолагах, которые превращаются в слизней или пишут обзоры на фэнтезийные бордели. «Монолог фармацевта» теряется на фоне такого креатива, но благодаря сеттингу, необычной героине и захватывающим расследованиям всё равно кажется глотком свежего воздуха. Неудивительно, что аниме стало большим хитом и обрело армию фанатов, влюблённых в Маомао.

«Монолог фармацевта»: информация об аниме

Название: «Монолог фармацевта» (Kusuriya no Hitorigoto)

Режиссёры: Норихиро Наганума, Ватару Накагаву, Кэнтаро Фудзита

Актёры: Аои Юки, Такэо Оцука, Кацуюки Конъиси и другие

Дата выхода: 21 октября 2023 года

Жанр: аниме, драма, детектив

Страна: Япония

«Монолог фармацевта»: где смотреть?

Сериал показывали на японском телевидении и недоступном в России сервисе Crunchyroll. Официальных перевода и озвучки нет. Все 24 эпизода первого сезона уже доступны для просмотра.

Видео доступно на YouTube-канале Crunchyroll. Права на видео принадлежат OLM.

Аниме о том, как важно быть собой

Маомао — невзрачная 17-летняя девчонка. Её не волнуют мальчики, платья и прочие популярные штуки. Единственное хобби Маомао — медицина. Она может день напролёт собирать лечебные цветы, проверять на себе яды и размышлять о природе болезней. Папа любопытной девочки как раз работает аптекарем, поэтому охотно делится знаниями.

В первом же эпизоде случайные бандиты похищают героиню и продают в императорский дворец. Там она становится обычной служанкой и должна провести в этом статусе ближайшие несколько лет. Вот только у Маомао есть две отличительные черты: впечатляющие медицинские навыки и чёткий моральный компас, исходя из которого она может как неловко улыбаться, так и яростно избивать подонков. Благодаря этим способностям героиня быстро выделяется из толпы и становится правой рукой потенциальной императрицы.

Главная героиня Маомао Фото: OLM

«Монолог фармацевта» устроен по принципу процедурала. В большинстве серий Маомао сталкивается с проблемой, которая решается смекалкой и медициной. В борделе умер высокопоставленный клиент, важная девица ходит во сне и всех пугает, наложница императора никак не оправится от болезни. Эти дела только кажутся простыми, на деле в каждом есть захватывающая тайна, моральная дилемма и неожиданный поворот.

Бывает, что за банальной смертью от алкоголизма стоит серьёзный заговор — при этом мотивация убийц неожиданна и убедительна. Бывает, что за приступами лунатизма стоит мощная драма — она выжмет слезу даже из камня. Бывает, что весь двор ломает голову над болезнью наложницы, а причиной всех бед оказывается нелепая мелочь. Все эти истории так проработаны, что «Монолог фармацевта» влюбляет в себя.

Маомао спасает очередную жизнь Фото: OLM

Сквозной сюжет тоже есть: он увлекательный и многослойный. Первая арка рассказывает о конфликте наложниц императора. Всего их четыре, и одна со временем станет императрицей. Наложницы рожают наследников и теряют их, боятся за своё положение и плетут интриги, становятся объектами травли и возвышаются над всеми. В общем, их отношения напоминают змеиный клубок и приводят к покушениям, попыткам переворота и прочим кошмарам. Поначалу арка кажется перегруженной разными персонажами, но со временем вы будете переживать за красивых дам сильнее, чем за себя.

Другие арки раскрывают тайну отца Маомао или же сводят её с главным красавцем дворца. Другие девицы падают в обморок, завидев его, но Маомао сторонится — тем и разжигает интерес.

Описание сюжета вроде бы будничное, но это обманчивое ощущение. Особенность аниме не в том, что происходит, а в том, как именно всё происходит. Вас ждут приятные философские диалоги, запоминающиеся персонажи с проработанными образами, множество сочных кадров с удивительными костюмами и величественными дворцами, безумно интересные расследования. Всё это превращает обычное аниме в великолепное!

У этой пары безумные отношения Фото: OLM

Готовьтесь влюбиться в Маомао

По данным MyAnimeList, за всю историю вышло порядка 16 тысяч аниме. Ни в одном из них вы не найдёте героини, похожей на Маомао. Это уникальная девочка с поразительно глубоким характером.

Относится ко всему легкомысленно, но не находит покоя, когда от её действий зависит чья-то жизнь. Мягкая и доброжелательная, но устраивает яростную взбучку, если собеседник не улавливает слова. Впечатляет сильным характером, но теряет волю при виде вкусняшки. Использует косметику, но лишь для того, чтобы сделать себя чуть-чуть страшнее. Легко решает сложные детективные задачи, но искренне не понимает намёков влюблённого в неё парня.

Это лишь малая часть интересных особенностей Маомао. Характер настолько многогранный и очаровательный, что вы неизбежно влюбитесь в героиню и будете самоотверженно за неё болеть.

На важных мероприятиях героиню не узнать Фото: OLM

«Монолог фармацевта»: стоит ли смотреть?

Если устали от классических аниме, где безупречный герой ловко всех разносит, «Монолог фармацевта» покажется спасением. Великолепная история, прекрасные персонажи, приятная рисовка — это ли не повод выделить на новинку время?

Оценка «Монолога фармацевта» — 8,5 из 10

Понравилось

Маомао невероятна

Отличная рисовка

Каждое дело удивляет

Захватывающий сквозной сюжет.

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