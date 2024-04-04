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Звезда «Озарка» Джулия Гарнер сыграет злодейку в «Фантастической четвёрке»

Звезда «Озарка» Джулия Гарнер сыграет злодейку в «Фантастической четвёрке»
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Издание Deadline сообщило, что Джулия Гарнер, известная по сериалу «Озарк», сыграет в фильме «Фантастическая четвёрка». Ей досталась роль Шаллы-Бал — этакой женской версии Серебряного Сёрфера прямиком из комиксов.

Напомним, Мистера Фантастика сыграет Педро Паскаль, образ Человека-факела воплотит Джозеф Куинн, Женщину-невидимку сыграет Ванесса Кирби, а роль Существа исполнит звезда «Медведя» Эбон Мосс-Бакрак.

Шоураннер «Ванды Вижена» Мэтт Шекман станет режиссёром ленты по сценарию Джоша Фридмана, Джеффа Каплана, Эрика Пирсона и Иэна Спрингера.

Производство начнётся этим летом, а премьера фильма намечена на 25 июля 2025 года. Помимо Шаллы-Бал, одним из злодеев также может стать Галактус, которого сыграет Хавьер Бардем. Героиня Гарнер как раз будет его посланником.

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