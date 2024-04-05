В Нью-Йорке завершились съёмки сериала «Сорвиголова: Рождённый заново»

5 апреля состоялся финальный съёмочный день сериала «Сорвиголова: Рождённый заново». Об этом сообщили работники компании Central Casting, отвечающие за кастинг сериала в Нью-Йорке. Они опубликовали фотографию с исполнителем главной роли Чарли Коксом и поздравили всю команду с завершением съёмок.

Фото: Соцсети Central Casting

Таким образом, производство первого сезона шоу завершилось спустя два месяца после возобновления съёмок в конце января. Это произошло после паузы в связи с забастовками актёров и сценаристов — в этом промежутке Marvel полностью перезапустила производство, однако наверняка сохранила часть отснятого материала.

Изначально у нового «Сорвиголовы» должно было быть 18 эпизодов в первом сезоне, однако с учётом нового вектора число серий могли серьёзно сократить. У шоу пока нет точной даты премьеры.