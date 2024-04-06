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Шоураннер «Карточного домика» Бо Уиллимон напишет сценарий к «Рассвету джедаев»

Шоураннер «Карточного домика» Бо Уиллимон напишет сценарий к «Рассвету джедаев»
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Журналисты издания The Hollywood Reporter сообщили, что шоураннер «Карточного домика» и «Первых» Бо Уиллимон напишет сценарий к фильму «Звёздные войны: Рассвет джедаев». Картина была анонсирована в апреле 2023 года.

Когда я впервые поговорил с Кэти Кеннеди [продюсер] о создании одной из этих картин, мне сразу в голову пришла мысль о том, в каком жанре я хочу снять фильм по «Звёздным войнам».

Известно, что события ленты развернутся за 25 тысяч лет до «Новой надежды». Мэнголд обещает раскрыть истоки появления Силы в духе библейского эпоса.

Сроки и дата премьеры ленты «Звёздные войны: Рассвет джедаев» не называются. Ко всему прочему Disney параллельно ведёт работу над новой частью с Дейзи Ридли в главной роли.

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