Вышел трейлер докфильма «За пределами. Над водой» про историю вейкбординга в России

Кинокомпания ID Production представила первый трейлер документального фильма «За пределами. Над водой». Премьеры картины состоится 25 апреля, после чего ленту можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре Premier.

Видео доступно на YouTube-канале Planeta Inform. Права на видео принадлежат Planeta Inform.

«За пределами. Над водой» расскажет историю становления уникального для нашей страны вида спорта: вейкбординга. Главным героем документального фильма выступит Никита Мартьянов – известный российский спортсмен и многократный призёр международных соревнований. Одной из главных тем картины станет ответ на вопрос: во что эволюционирует вейкбординг?

Продюсерами картины выступили Дмитрий Литвинов, Максим Балаховский и Макар Кожухов.

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