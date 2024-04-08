Актёр Павел Деревянко перевёл мошенникам 300 тысяч рублей из-за взлома в «Телеграме» — СМИ

Российский актёр Павел Деревянко столкнулся с интернет-мошенниками, которые обманом вынудили перевести им 300 тысяч рублей. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Так, в конце марта звезда блокбастера «Золото Умальты» находился в Санкт-Петербурге, когда в мессенджере «Телеграм» ему написал «знакомый». Мошенник под видом друга попросил перевести ему 300 тысяч рублей в долг — актёр согласился и отправил человеку нужную сумму. Спустя час злоумышленник вернулся и попросил ещё 250 тысяч рублей, однако в этот раз Павел Деревянко отказался это делать, осознав неладное

Актёр сразу же позвонил в банк и сообщил о случившемся, заблокировав крупный перевод. Артист уже написал заявление в полицию с целью найти мошенника.