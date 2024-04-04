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В России вышел исторический боевик «Золото Умальты» про громкое ограбление

В России вышел исторический боевик «Золото Умальты» про громкое ограбление
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4 апреля в кинотеатрах России стартовали показы боевика «Золото Умальты» с Павлом Деревянко. Лента рассказывает об одном из самых громких ограблений в истории Российской империи.

Согласно синопсису, грабители нападают на обоз и похищают 40 пудов золота. Петербургский золотопромышленник обвиняет в этом племя кочевых тунгусов и набирает отряд головорезов, чтобы вернуть украденное и отомстить — но виды на золото есть не только у него. Сама картина основана на реальных событиях, произошедших в 1917 году в Хабаровском крае.

Также в актёрский состав вошли Александр Самойленко, Софья Эрнст, Артём Ткаченко, Алексей Шевченков, Вольфганг Черни и другие. Режиссёром картины выступил Андрей Богатырёв («Красный призрак»).

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