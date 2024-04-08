Зак Снайдер показал постеры персонажей фильма «Мятежная Луна 2»

Режиссёр «Мятежной Луны» Зак Снайдер опубликовал серию постеров, посвящённых отдельным персонажам второй части фильма.
Свои постеры получили едва ли не все основные герои «Дарующей шрамы» — Кора, генерал Титус, Кай, Гуннар, Тарак и другие. Все девять изображений можно найти ниже.
Кора (роль исполняет София Бутелла)
Фото: Netflix
Гуннар (Михил Хёйсман)
Фото: Netflix
Тарак (Стаз Наир)
Фото: Netflix
Миллиус (Элиз Дафни)
Фото: Netflix
Немезида (Пэ Дуна)
Фото: Netflix
Генерал Титус (Джимон Хонсу)
Фото: Netflix
Девра Кровавый Топор (Клеопатра Коулман)
Фото: Netflix
Джимми (Энтони Хопкинс)
Фото: Netflix
Адмирал Аттикус Нобл (Эд Скрейн)
Фото: Netflix
«Мятежная Луна, часть 2: Дарующая шрамы» продолжит историю мирной колонии, которая на окраине вселенной борется с могучим тираном Балисариусом. Премьера фильма состоится в онлайн-кинотеатре Netflix 19 апреля.