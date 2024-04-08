Зак Снайдер показал постеры персонажей фильма «Мятежная Луна 2»

Режиссёр «Мятежной Луны» Зак Снайдер опубликовал серию постеров, посвящённых отдельным персонажам второй части фильма.

Свои постеры получили едва ли не все основные герои «Дарующей шрамы» — Кора, генерал Титус, Кай, Гуннар, Тарак и другие. Все девять изображений можно найти ниже.

Кора (роль исполняет София Бутелла)

Фото: Netflix

Гуннар (Михил Хёйсман)

Фото: Netflix

Тарак (Стаз Наир)

Фото: Netflix

Миллиус (Элиз Дафни)

Фото: Netflix

Немезида (Пэ Дуна)

Фото: Netflix

Генерал Титус (Джимон Хонсу)

Фото: Netflix

Девра Кровавый Топор (Клеопатра Коулман)

Фото: Netflix

Джимми (Энтони Хопкинс)

Фото: Netflix

Адмирал Аттикус Нобл (Эд Скрейн)

Фото: Netflix

«Мятежная Луна, часть 2: Дарующая шрамы» продолжит историю мирной колонии, которая на окраине вселенной борется с могучим тираном Балисариусом. Премьера фильма состоится в онлайн-кинотеатре Netflix 19 апреля.