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Зак Снайдер показал постеры персонажей фильма «Мятежная Луна 2»

Зак Снайдер показал постеры персонажей фильма «Мятежная Луна 2»
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Режиссёр «Мятежной Луны» Зак Снайдер опубликовал серию постеров, посвящённых отдельным персонажам второй части фильма.

Свои постеры получили едва ли не все основные герои «Дарующей шрамы» — Кора, генерал Титус, Кай, Гуннар, Тарак и другие. Все девять изображений можно найти ниже.

Кора (роль исполняет София Бутелла)

Фото: Netflix

Гуннар (Михил Хёйсман)

Фото: Netflix

Тарак (Стаз Наир)

Фото: Netflix

Миллиус (Элиз Дафни)

Фото: Netflix

Немезида (Пэ Дуна)

Фото: Netflix

Генерал Титус (Джимон Хонсу)

Фото: Netflix

Девра Кровавый Топор (Клеопатра Коулман)

Фото: Netflix

Джимми (Энтони Хопкинс)

Фото: Netflix

Адмирал Аттикус Нобл (Эд Скрейн)

Фото: Netflix

«Мятежная Луна, часть 2: Дарующая шрамы» продолжит историю мирной колонии, которая на окраине вселенной борется с могучим тираном Балисариусом. Премьера фильма состоится в онлайн-кинотеатре Netflix 19 апреля.

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