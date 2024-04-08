Virtus.pro выиграла 13:1, Cloud9 начала с поражения — итоги первого дня IEM Chengdu 2024

В Китае завершился первый игровой день глобального чемпионата Intel Extreme Masters Chengdu 2024 по Counter-Strike 2 — первого топ-турнира после первенства мира в марте.

Из группы А в плей-офф точно проходят MOUZ и Team Liquid, выигравшие по два матча. Завтра они проведут очный матч, победитель которого сразу отправится в полуфинал. Третью путёвку во второй этап разыграют в нижней сетке.

Фото: Liquipedia

В группе B сегодня, 8 апреля, все команды провели по одному матчу. Российская Virtus.pro уверенно переиграла Wildcard Gaming из США (13:1), а другая отечественная пятёрка Cloud9 неожиданно уступила австралийской FlyQuest (6:13). Российско-белорусский ростер Nemiga Gaming проиграл FaZe Clan (8:13).

Фото: Liquipedia

Intel Extreme Masters Chengdu 2024 с призовым фондом $ 250 тыс. проходит в Китае с 8 по 14 апреля.