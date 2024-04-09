Съёмки «Иллюзии обмана 3» стартуют 31 мая

По информации на сайте Film & Television Industry Alliance (FTIA), съёмочный процесс «Иллюзии обмана 3» стартует 31 мая. Сколько продлится производство, не уточняется.

Среди локаций, где будут снимать ленту: Нью-Йорк, Будапешт и Париж. Дата начала съёмок сходится с тем, что говорил актёр Джесси Айзенберг. Ранее он утверждал, что производство планируют начать в ближайшие шесть месяцев. Если данные на сайте FTIA верны, то так и произойдёт.

У «Иллюзии обмана 3» пока нет даже примерной даты выхода. К своим ролям в фильме вернутся Джесси Айзенберг (Джей Дэниел Атлас), Вуди Харрельсон (Меррит Маккинни) и Морган Фриман (Таддеуш Брэдли). Режиссёром ленты выступит Рубен Фляйшер («Веном», «Анчартед: На картах не значится»).