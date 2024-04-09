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На российскую ОС «Аврора» начнут портировать GTA 3, Fallout и другие игры

На российскую ОС «Аврора» начнут портировать GTA 3, Fallout и другие игры
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Организация «Развитие видеоигровой индустрии» (РВИ) объявила, что российская компания Fplus профинансирует не менее десяти видеоигр, портируемых на операционную отечественную систему «Аврора».

В ходе мероприятия был организован демонстрационный стенд, где посетителям была представлена работа популярных GTA 3, Heroes of Might and Magic 3 и Fallout, на смартфонах и планшетах под управлением операционной системы «Аврора». Отмечается, что работу по адаптации игр проводили энтузиасты.

Коммерческий директор Fplus Сергей Трюхан прокомментировал решение компании о выделении средств на портирование.

Крайне важно для нас помочь и популяризировать портирование ваших приложений на «Аврору». Именно поэтому мы готовы профинансировать десять команд для портирования видеоигр на устройства «Авроры».

Завершение встречи ознаменовалось подписанием договора о сотрудничестве между разработчиками «Авроры» и РВИ.

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