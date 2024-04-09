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Вышел трейлер военной драмы «Семь чёрных бумаг» — премьера 9 мая

Вышел трейлер военной драмы «Семь чёрных бумаг» — премьера 9 мая
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Кинокомпания НМГ Кинопрокат представила трейлер военного фильма «Семь чёрных бумаг». Премьера картины состоится 9 мая во всех кинотеатрах страны.

Видео доступно на YouTube-канале НМГ Кинопрокат. Права на видео принадлежат НМГ Кинопрокат.

События фильма разворачиваются в одном из сёл Северной Осетии в 1942 году. В центре сюжета два брата, которые ждут отца, ушедшего на фронт. Мальчик-почтальон приносит в семьи горцев похоронки. Видя, какое горе приносят чёрные бумаги, братья подговаривают почтальона прятать похоронки до конца войны.

Художественным руководителем картины выступил Клим Шипенко, режиссёр «Холопа». Постановщиком ленты выступил Анатолий Колиев, известный по новым «Папиным дочкам» и «Оливье и роботы».

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