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Сериал «Волшебный участок» получит продолжение в виде фильма и ситкома

Сериал «Волшебный участок» получит продолжение в виде фильма и ситкома
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Сериал «Волшебный участок» получит не только второй сезон, но и полнометражный фильм, а также спин-офф в виде «ситкома с более комедийным уклоном». Об этом рассказали «Ведомостям» гендиректор Okko Сергей Шишкин и генпродюсер Гавриил Гордеев.

Мы увидели, что многих зацепил персонаж Гном-матерщинник. И решили дать ему возможность [в спин-оффе] раскрыть свой потенциал полностью.

«Волшебный участок» рассказывает историю бывшего полицейского, который устраивается на работу в участок, чтобы стать достойным опекуном для восьмилетней девочки. Однако преступники, которых должен ловить Попов, оказываются сказочными персонажами: это Змей Горыныч, Баба Яга и прочая нечисть.

Первый сезон стартовал 9 ноября, а его финал состоялся 28 декабря. За первый месяц сказочный детектив посмотрел каждый третий пользователь платформы, после чего авторы приняли решение о продлении шоу на второй сезон.

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