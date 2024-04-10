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Дата выхода фильмов Ворон (2024), Пила 11 (2025) и Никогда не отпускай с Холли Берри

«Пилу 11» отложили на осень 2025 года, ремейк «Ворона» выйдет в конце августа
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Киностудия Lionsgate отложила сразу несколько своих больших премьер. В компании приняли решение перенести некоторые картины на более поздний срок в первую очередь из-за конкуренции с релизами других студий.

Так, ремейк триллера «Ворон» с Биллом Скарсгардом отложили на два с половиной месяца. Изначально лента должна была выйти 7 июня, однако теперь дата выхода намечена на 23 августа. В прошлую дату лента соревновалась бы с «Плохими парнями 4» от Sony Pictures.

Куда более серьёзный перенос коснулся «Пилы 11». Фильм ужасов должен был выйти в мировых кинотеатрах 27 сентября, однако ленту отложили на год — до 25 сентября 2025-го. Вакантное место премьеры займёт триллер «Никогда не отпускай» с Холли Берри.

Обновлённый график релизов фильмов Lionsgate

  • «Ворон» — 23 августа
  • «Никогда не отпускай» — 27 сентября
  • «Пила 11» — 25 сентября 2025 года.
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