«Пилу 11» отложили на осень 2025 года, ремейк «Ворона» выйдет в конце августа

Киностудия Lionsgate отложила сразу несколько своих больших премьер. В компании приняли решение перенести некоторые картины на более поздний срок в первую очередь из-за конкуренции с релизами других студий.

Так, ремейк триллера «Ворон» с Биллом Скарсгардом отложили на два с половиной месяца. Изначально лента должна была выйти 7 июня, однако теперь дата выхода намечена на 23 августа. В прошлую дату лента соревновалась бы с «Плохими парнями 4» от Sony Pictures.

Куда более серьёзный перенос коснулся «Пилы 11». Фильм ужасов должен был выйти в мировых кинотеатрах 27 сентября, однако ленту отложили на год — до 25 сентября 2025-го. Вакантное место премьеры займёт триллер «Никогда не отпускай» с Холли Берри.

Обновлённый график релизов фильмов Lionsgate