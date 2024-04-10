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Трейлер фильма «Джокер 2» с Хоакином Фениксом и Леди Гагой

Вышел первый трейлер фильма «Джокер 2» с Хоакином Фениксом
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Кинокомпания Warner Bros. опубликовала первый трейлер фильма «Джокер: Безумие на двоих» — продолжения оригинальной картины 2019 года. Главные роли в ленте исполнили Хоакин Феникс и Леди Гага, а режиссёром вновь выступил Тодд Филлипс.

Видео доступно на YouTube-канале Warner Bros Pictures. Права на видео принадлежат Warner Bros.

В дебютном ролике показали завязку картины — центральных персонажей в сиквеле станет двое: Джокер и его возлюбленная Харли Квинн. В продолжении также будут музыкальные номера, вдохновлённые знаменитыми композициями.

Премьера фильма «Джокер: Безумие на двоих» состоится 4 октября 2024 года. Лента не войдёт в новую киновселенную Джеймса Ганна и будет развиваться параллельно общему канону с «Бэтменом» Мэтта Ривза и другими проектами DC.

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