«Это было просто идеально»: зрители в восторге от трейлера «Джокера 2»

В ночь на 10 апреля Warner Bros. представила тизер-трейлер «Джокера 2» — продолжения оригинальной картины 2019 года. В двухминутном ролике авторы показали завязку картины, где Артур Флек знакомится с доктором Харлин Квинзель, вместе с которой они собираются сбежать из лечебницы Аркхем.

Спустя 10 часов после премьеры просмотры ролика превысили 5 млн. Зрители приняли трейлер восторженно: у видео 328 тысяч лайков и около 8,3 тысячи дизлайков. Пользователи особенно хвалят финальный кадр с помадой и улыбкой Хоакина Феникса, отмечая, что такими и должны быть трейлеры к фильмам.

Фото: YouTube

Некоторые отзывы пользователей о трейлере «Джокера 2»

Кинематография в этом трейлере просто выдающаяся. Очень жду премьеры фильма.

Я бы не сказал, что это тизер, именно таким и должен быть трейлер. Показали не слишком много, но достаточно, чтобы люди стали ждать в предвкушении.

Тот, кто когда-либо придумал эту улыбку с помадой на стекле, заслуживает повышения. Это было просто идеально.

Хоакин Феникс и Леди Гага — дуэт, в котором я нуждался больше всего. Это будет лучшая пара на экранах кинотеатров в этом году.

Премьера фильма «Джокер: Безумие на двоих» состоится 4 октября 2024 года. Лента не войдёт в новую киновселенную Джеймса Ганна и будет развиваться параллельно общему канону с «Бэтменом» Мэтта Ривза и другими проектами DC.