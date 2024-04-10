Россияне стали чаще покупать восстановленные смартфоны — лидер iPhone 11

Объединённые розничные сети «МегаФона» и Yota. сообщили, что жители России стали в три раза чаще покупать восстановленные смартфоны. Если брать денежное выражение, то продажи таких устройств увеличились аж в четыре раза.

Высокий спрос на восстановленные смартфоны во многом связан с тем, что именно на вторичном рынке можно найти флагманские модели без следов эксплуатации, с гарантией и по сниженной цене.

Аналитика учитывала статистику с января по март 2024 года. Наиболее популярными восстановленными смартфонами для приобретения стали от компании Apple — в лидерах iPhone 11 и iPhone 12 Pro Max. Второе место по спросу заняли гаджеты от Samsung, среди которых самыми популярными оказались Galaxy A10, Galaxy A12 и Galaxy S20 FE.

Бронзу в рейтинге самых востребованных смартфонов заняли от бренда Xiaomi. Также авторы материала отметили, что продажи китайских девайсов в России выросли в три раза.